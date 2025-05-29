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Mutfaklara girmeden yakalandı: 1.7 ton mühürsüz ete el konuldu

Mutfaklara girmeden yakalandı: 1.7 ton mühürsüz ete el konuldu

09:4029/05/2025, Perşembe
IHA
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Hepsi imha edildi.
Hepsi imha edildi.

jandarma ekipleri, Mardin'den Şanlıurfa istikametine giden bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunda kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan ve bozulmuş büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, 1700 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.

Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti.




#Mardin
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#Gıda Sahtekarları
#Şanlıurfa
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