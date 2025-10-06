Müzakereler derhal başlasın

Türkiye ile 7 ülke, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi ve müzakerelerin derhal başlatılması çağrısında bulundu. Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana dair ortak açıklama yayımladı.

MEMNUNİYET VE TAKDİR

Açıklamaya göre, Türkiye ile 7 ülkenin dışişleri bakanları, Hamas’ın ABD Başkanı Trump’ın Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi, hayatta kalan veya hayatını kaybetmiş tüm esirlerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladı. Dışişleri bakanları, Trump’ın İsrail’e yönelik, bombardımanları derhal durdurması ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle ve ABD Başkanı’nın bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını da takdirle karşıladı.

GERÇEK FIRSAT TEŞKİL EDİYOR

Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi’nde halkın karşı karşıya kaldığı ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek fırsat teşkil ettiğini vurguladı. Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşılayan bakanlar, önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmanın ve planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti.

SALDIRILAR DURDURULSUN

Dışişleri bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Gazze’deki saldırıların derhal sona erdirilmesine yönelik kararlılıklarını vurgulayarak, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliğini ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ortak kararlılıklarını yineledi.







