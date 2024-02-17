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Navalni cezaevinde öldü

Rus muhalif lider 47 yaşındaki Aleksey Navalni Kutup Bölgesi'nde tutuklu bulunduğu hapishanede öldü. Navalni’nin ani şekilde şuurunu kaybettiği ve kalbinin durduğu açıklandı. 2019’da Rusya’da Novichok maddesiyle zehirlenen Navalni, Almanya’da tedavi olmuştu. Putin’e meydan okuyarak döndüğü Ocak 2021’de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:16 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aleksey Navalni.
Aleksey Navalni.

Rusya'da 2018 seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı güçlü bir muhalefet sergileyen ve 2021 yılında tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni, 47 yaşında Kuzey Kutbu'ndaki Yama bölgesinde tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitirdi. Yama Bölge Hapishanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Navalni'nin hapishanede geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle şuurunu kaybettiği ve kalbinin durduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, muhalif liderin ölümünün Putin'e bildirildiğini belirtti. Peskov, "Ölüm sebebine dair bilgim yok. Hapishane idaresi bütün ihtimalleri araştırıyor" dedi. Navalni, ülkede düzenlenecek başkanlık seçimlerin birkaç hafta önce hayatını kaybetti.

Daha önce zehirlenmişti

Navalni'nin ölümüne dünyadan tepki geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk ve ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'yı hedef alan açıklamalar yaptı. Navalni, 2018'de Putin'e karşı yürüttüğü seçim kampanyasının ardından 2019 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus istihbaratının suikastlarda sık sık kullandığı novichok maddesiyle zehirlenmişti. Almanya'da tedavi gören Navalni, 2021'de Putin'e meydan okuyarak Rusya'ya dönmüştü. Muhalif lider, ülkeye döner dönmez açılan "yolsuzluk davası" nedeniyle 9 yıllık hapise çarptırılmıştı. Rusya Federal Mahkemesi de Navalni hakkında 19 yıllık hapis kararı almıştı.



#Rusya
#Aleksey Navalni
#Vladimir Putin
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