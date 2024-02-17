Navalni cezaevinde öldü

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Muhalif liderin bir yürüyüş sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kremlin, "Ölüm nedeni ile ilgili bilgimiz yok" açıklaması yaptı. Almanya, Fransa ve İngiltere'den de çıkışlar peş peşe geldi. Moskova yönetimi Batı'nın mesajlarına sert tepki gösterdi.