|
Gündem

Ne yazık ki gençleri zehirliyorlar

Galata Köprüsü’ndeki “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek” mitinginden dönen İsmail Aydemir’e “Tevhid bayrağı” taşıdığı gerekçesiyle saldıran Ege Akersoy pişman olduğunu söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Aydemir ise “Bizim nifak tohumlarından etkilenmememiz gerekir. Ne yazık ki gençlerimizi zehirliyorlar” dedi.

Şahin Şen ve
04:00 - 3/01/2024 среда
Güncelleme: 02:17 - 3/01/2024 среда
Yeni Şafak
İsmail Aydemir, Ege Akersoy.
İsmail Aydemir, Ege Akersoy.

İstanbul Galata’da 250 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet” yürüyüşündeki saldırının detayları netleşiyor. İsmail Aydemir'i darp ettiği için tutuklanan Ege Akersoy'un ifadesi ortaya çıktı. Babasının emekli binbaşı olduğunu, milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Akersoy, Suudi Arabistan’da ertelenen maç ve 12 askerin şehit edilmesinden sonra tevhid bayrağı taşıyan kişiyle tartışıp kendisini korumak için yumrukladığını söyledi. Akersoy olay nedeniyle pişman olduğunu kaydetti.

ÖZEL, CEZAEVİNE VEKİL GÖNDERİYOR!

CHP ve İYİ Parti’den saldırganı koruyan ve yargıyı hedef alan açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy’un babasıyla görüştü. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege’yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti. Özel görüşmenin ardından cezaevi ziyareti için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel de tutuklama kararını eleştirerek Gazze’ye destek ve şehitleri anma için yürüyüşüne katılanları “Anayasal düzeni alenen yıkma girişiminde bulunanlar” olarak niteledi.

SAVCIYI TEHDİT ETTİ

CHP’li Ali Mahir Başarır, “Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın” diye savcıları tehdit etti. İYİ Partili Kürşad Zorlu ise Akersoy’un Cumhuriyet değerleri açısından kabul edilemeyecek görüntülerden etkilendiğini iddia ederek saldırıyı savundu.

Bu ülke hepimizin

Yeni Şafak’a konuşan İsmail Aydemir ise gençlerin ırkçı söylemlerle zehirlendiğini söyledi: “Cahil gençlerimizi zehirliyorlar. Onlar da bu tür yanlışlara bulaşabiliyor. Bu genç de zararlı söylemlerden etkilenip bilenmiş. Bu ülke hepimizin. Gençler kimsenin dolduruşuna gelmesin.”


Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı

Yeni yılın ilk gününün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi. 250 bin kişinin akın ettiği Galata Köprüsü'nde hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, yumruklu saldırıya uğradı. Muhalif kesimin linç kampanyası başlattığı Aydemir, o saldırı anlarını tvnet'e anlattı. Saldırganı affedeceğini, bunu nefis yapmayacağını ifade eden Aydemir, "O yumruğu onun cahilliğine veririm, yutarım vallahi gerçekten yutarım ama o yumruk beni aştı. Benim şahsımı aştı." dedi.


#Galata Yürüyüşü
#İsmail Aydemir
#Ege Akersoy
#CHP
1 час назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...