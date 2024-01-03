Ne yazık ki gençleri zehirliyorlar

İstanbul Galata’da 250 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet” yürüyüşündeki saldırının detayları netleşiyor. İsmail Aydemir'i darp ettiği için tutuklanan Ege Akersoy'un ifadesi ortaya çıktı. Babasının emekli binbaşı olduğunu, milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Akersoy, Suudi Arabistan’da ertelenen maç ve 12 askerin şehit edilmesinden sonra tevhid bayrağı taşıyan kişiyle tartışıp kendisini korumak için yumrukladığını söyledi. Akersoy olay nedeniyle pişman olduğunu kaydetti.
ÖZEL, CEZAEVİNE VEKİL GÖNDERİYOR!
CHP ve İYİ Parti’den saldırganı koruyan ve yargıyı hedef alan açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Akersoy’un babasıyla görüştü. Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege’yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti. Özel görüşmenin ardından cezaevi ziyareti için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel de tutuklama kararını eleştirerek Gazze’ye destek ve şehitleri anma için yürüyüşüne katılanları “Anayasal düzeni alenen yıkma girişiminde bulunanlar” olarak niteledi.
SAVCIYI TEHDİT ETTİ
CHP’li Ali Mahir Başarır, “Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın” diye savcıları tehdit etti. İYİ Partili Kürşad Zorlu ise Akersoy’un Cumhuriyet değerleri açısından kabul edilemeyecek görüntülerden etkilendiğini iddia ederek saldırıyı savundu.
Bu ülke hepimizin
Yeni Şafak’a konuşan İsmail Aydemir ise gençlerin ırkçı söylemlerle zehirlendiğini söyledi: “Cahil gençlerimizi zehirliyorlar. Onlar da bu tür yanlışlara bulaşabiliyor. Bu genç de zararlı söylemlerden etkilenip bilenmiş. Bu ülke hepimizin. Gençler kimsenin dolduruşuna gelmesin.”