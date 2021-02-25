Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla anılacağını belirtti.
- Anmanın yarın akşam namazını müteakip yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için vefat yıl dönümü olan 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenleneceğini bildirdi.