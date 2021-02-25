Gündem Necmettin Erbakan vefatının 10 yılında Ayasofya-i Kebir Camiinde anılacak
POLİTİKA

Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak

Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Camii'nde anılacak

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, yarın akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla anılacağını belirtti.

  • Anmanın yarın akşam namazını müteakip yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için vefat yıl dönümü olan 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenleneceğini bildirdi.

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Bir ömür mücadele: Erbakan
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Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.


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