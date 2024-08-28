Nerede terörist cenazesi varsa orada: DEM Partili Zeynep Oduncu öldürülen PKK'lının yasını tuttu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Teröristin, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla adına sahte kimlikle gezdiği, Süleymaniye'de sözde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) de desteğiyle terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu tespit edildi.
DEM Partili Zeynep Oduncu, PKK'lı teröristin taziyesinde
DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin kurulan taziye çadırına katıldı.
Nerede terörist cenazesi varsa orada
Taziyeye dair fotoğrafları kendi X hesabından paylaşan Oduncu, geçtiğimiz aylarda da Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşımıştı.