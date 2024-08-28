Nerede terörist cenazesi varsa orada: DEM Partili Zeynep Oduncu öldürülen PKK'lının yasını tuttu

DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile olan bağı bir kez daha gözler önüne serildi. PKK'nın siyasi ayağı konumunda bulunan DEM Parti'nin Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, örgütün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı. Öte yandan cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.