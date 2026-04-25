Nevşehir’de araç yangını: Üç araç hasar gördü

Yangın, Avanos ilçesi Orta Mahalle’de Alaaddin Hamamı önünde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 AFH 064 plakalı araç bir kafenin otopark girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede park halinde bulunan 38 APF 940 ve 06 BPL 015 plakalı iki araca daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle üç araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.