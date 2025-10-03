Nevşehir'de fuhuş operasyonu: Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Rozet P, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan Kübra K. tutuklandı, Sinem S. ve Dilan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlatmış, bu kapsamda belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alınmıştı.