Nevşehir'de fuhuş operasyonu: Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

19:043/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Nevşehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılar Dilan Ö, Kübra K, Sinem S. ve Rozet P, adliyeye sevk edildi.

Rozet P, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan Kübra K. tutuklandı, Sinem S. ve Dilan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlatmış, bu kapsamda belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.


#Nevşehir
#tutuklama
#fuhuş operasyonu
