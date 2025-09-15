Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim'in de ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C'nin ikametinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı.