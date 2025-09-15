Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

15:5615/09/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Adresteki aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ile tablo ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim'in de ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C'nin ikametinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.C. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ile tablo ele geçirildi.

Şüpheli B.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



#Nevşehir
#Tarihi eser
#Kuranı Kerim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 öğretmenlere kırtasiye yardımı ücreti ne kadar oldu?