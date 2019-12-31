Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yılda 47 milyon işlem yaptı

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bu yıl 18 milyon 566 bin 381 kimlik kartı, 5 milyon 379 bin 63 sürücü belgesi, 2 milyon 180 bin 87 yeni nesil pasaport ve diğer hizmetler dahil olmak üzere 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet verildi.

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— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) December 31, 2019

Paylaşımda, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevli, özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2020'de de aynı azim ve anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.