Nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.
Çıkaracağı vekil sayısı azalanlar ve artanlar
Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı.
İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.
Büyükşehirler kaç seçim bölgesinden oluşuyor?
YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.