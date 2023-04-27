Numan Kurtulmuş: Togg'un sahalarda dolaşmasından memnun oluyoruz

Numan Kurtulmuş, “ Bir kere de bu milletin sevincine ortak olun. Dün söyledim bir kere daha buradan söyleyeyim. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Bu yedi yamalı bohçanın ortaklarını, bu koalisyon masası ortaklarını yarın Yeşilköy Havalimanı'na gitmeye ve orada TOGG'un yanına giderek nasıl gencecik insanlar, kadınlar, kızlarımız var ya onlarla beraber bu iftihar tablosunun bir parçası olmaya fotoğraf vermeye davet ediyoruz. Tarihi cilvesine bakın ki yine bir 14 Mayıs'ta seçime giriyoruz. Tam 73 sene sonra bu sefer 14 Mayıs 2023'te inşallah sandıklar ortaya gelecek. Milletimiz oyunu verecek. Bu seçim tekraren altını çizerek söylüyorum. Kimin Cumhurbaşkanı seçileceği seçiminden ibaret değildir. Bu seçim kimlerin milletvekili olacağı seçimi hiç değildir. Bu seçim, evet Cumhurbaşkanı, milletvekillerini seçeceğiz ama esas itibariyle bu seçim Türkiye'nin istikamet tayini ve tespiti seçimidir. Nasıl 1950 14 Mayıs'ı bir milat idiyse Allah'ın izniyle 2023'ün 14 Mayıs'ı da yeni bir milat olacaktır" diye konuştu.