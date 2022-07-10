Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna’ya gidiyor

Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıldönümünde, soykırım kurbanı şehitlerimizi anmak geride kalan kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize aziz milletimizin taziyelerini sunmak üzere Kurban Bayramının ikinci günü 11 Temmuz Pazartesi Bosna Hersek’e gidecek olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyette Türkiye heyetinde, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bulunacak.

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Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Numan Kurtulmuş Türkiye adına konuşmalarını gerçekleştirecek.

Anma töreni yapılan konuşmaların ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen dua merasimiyle birlikte sona erecek.

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