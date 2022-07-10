Gündem Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamının 27nci yılı için Bosnaya gidiyor
ANKARA

Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna’ya gidiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyeti, Srebrenitsa’da düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Kurtulmuş, Türkiye adına konuşmalarını gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna’ya gidiyor
Numan Kurtulmuş (ARŞİV: 2020)

Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıldönümünde, soykırım kurbanı şehitlerimizi anmak geride kalan kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize aziz milletimizin taziyelerini sunmak üzere Kurban Bayramının ikinci günü 11 Temmuz Pazartesi Bosna Hersek’e gidecek olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyette Türkiye heyetinde, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bulunacak.

'Srebrenitsa’dan ders çıkarılmalı'
DÜNYA
'Srebrenitsa’dan ders çıkarılmalı'

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Numan Kurtulmuş Türkiye adına konuşmalarını gerçekleştirecek.

  • Anma töreni yapılan konuşmaların ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen dua merasimiyle birlikte sona erecek.

Srebrenitsa'da Müslümanlara provokasyon: Sırp askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi
DÜNYA
Srebrenitsa'da Müslümanlara provokasyon: Sırp askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi

Srebrenitsa soykırımı şehitleri toprağa verildi
FOTOĞRAF 14
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Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında katledilenlerden 71 kurbanın cenazesi, kılınan namazın ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş (sağ 5) da katıldı.
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Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.
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Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Srebrenitsa soykırımının en genç şehitlerinden 16 yaşındaki Suljic (Kemal) Demir'in naaşı defnedilirken İmam başında dua okuyor.
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Potaçari Anıt Mezarlığını ziyaret edenler mezarların başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
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Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.
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Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
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Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
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Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Title
Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Title
Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
Title
Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
Srebrenitsa soykırımı şehitleri toprağa verildi
Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında katledilenlerden 71 kurbanın cenazesi, kılınan namazın ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.


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