Numan Kurtulmuş'tan 27 Mayıs mesajı: Şehit Başbakanımız milletimizin gönlünden silinmeyecek

27 Mayıs askeri darbesinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.
"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEN SİLİNMEYECEK"
Mesajında, "27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde milletimizin gönlünden asla silinmeyecek bir sevgiye mazhar olan şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ı rahmetle yad ediyoruz" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
- "Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle 27 Mayıs’ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz."