Numan Kurtulmuş'tan 27 Mayıs mesajı: Şehit Başbakanımız milletimizin gönlünden silinmeyecek

HDP'li Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi

Katıldığı bir YouTube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine “Yeniden bir araya gelelim' çağrısı yaptı. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.' ifadelerini kullandı.