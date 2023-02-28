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Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı: Milletimiz bir daha asla izin vermeyecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

13:28 . 28/02/2023 Salı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 26 yıl geçti.

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş
, Türkiye'nin karanlık gününün yıldönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Topyekûn savaş etmişlerdi"

Kurtulmuş paylaşımında
"28 Şubat'ta millet iradesine karşı "topyekûn savaş" ilan eden bir takım "seçkinler zümresi" hukuku ve insanlığı ayaklar altına almış, bu zulmü bin yıl sürdürmek istemişlerdi. 28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir. 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir."
ifadelerini kullandı.

#Numan Kurtulmuş
#28 Şubat
#darbe
34 dakika önce
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