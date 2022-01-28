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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na tepki: Bu ağır bir görevi ihmal meselesidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "İstanbul ve İstanbullular, bunu hak etmiyor. Çok ciddi bir yönetim zafiyeti ve çok büyük bir acziyetin ortaya çıkmış olduğu kötü bir gece yaşadık." diyen Kurtulmuş, "Böyle bir durumda herhangi bir yetkili görevinin başında değilse bu ağır bir görevi ihmal meselesidir." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuştan İmamoğluna tepki: Bu ağır bir görevi ihmal meselesidir
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen "Basın Buluşması"na katıldı.

"İstanbul bu manzarayı hak etmiyor"

İstanbul'da kar yağışının ardından yaşananlara değinen Kurtulmuş, "İstanbul ve İstanbullular, bunu hak etmiyor. Çok ciddi bir yönetim zafiyeti ve çok büyük bir acziyetin ortaya çıkmış olduğu kötü bir gece yaşadık. Yolda kalan araçlar, bir türlü ilerlemeyen ambulanslar, acil ulaşması gereken araçların ulaşamadığı, yollara sağa sola gelişi güzel park edilmiş araçlar ve yollar boyunca kilometreler boyunca uzun kuyruklar halinde yürüyen İstanbullular... İstanbul bu manzarayı hak etmiyor. Bu manzaranın ortaya çıkardığı ağır ihmalkarlık, beceriksizlik, adına ne derseniz deyin yönetim zafiyetinin ortada olduğu açıktır." dedi.

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'Ağır bir görevi ihmal meselesidir'

Tüm bunlar yaşanırken İmamoğlu'nun büyükelçi ile yemekte olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Denebilir ki insani bir durum, yemek vardı ama burada siyasetin olması gereken şey; şeffaf olmasıdır. Önce bu yemeğin olmadığı tweetler atıldı. Sayın belediye başkanı kendi partisinin yöneticilerini ve milletvekillerini bile ters köşeye yatırdı, hiç kimsenin haberi olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yemekten. Dolayısıyla onlar bile 'Abartıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz.' diye tweetler attılar, takip ettiniz. Sonra bunları silmek durumunda kaldılar, bir kısmı da özür dilemek zorunda kaldı. Ardından önce 'Yemek yok' denildi, sonra '1 saat bir yemek yedik, ne oldu?' denildi. Arkasından bu yemeğin 3 saate çıktığı anlaşıldı. Herhalde bundan sonra da 'O kayıtlar nereden ortaya çıktı?' tartışmasıyla konuyu başka bir tarafa çekmek isteyeceklerdir. Topu taca atmak isteyeceklerdir. Çok açıktır, böyle bir durumda sadece belediye başkanı için söylemiyorum; herhangi bir yetkili bir şekilde görevinin başında değilse bu ağır bir görevi ihmal meselesidir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na tepki: Bu ağır bir görevi ihmal meselesidir
OYNAT 02:13
Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na tepki: Bu ağır bir görevi ihmal meselesidir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. 'İstanbul ve İstanbullular, bunu hak etmiyor. Çok ciddi bir yönetim zafiyeti ve çok büyük bir acziyetin ortaya çıkmış olduğu kötü bir gece yaşadık.' diyen Kurtulmuş, 'Böyle bir durumda herhangi bir yetkili görevinin başında değilse bu ağır bir görevi ihmal meselesidir.' ifadesini kullandı.

'Vatandaşımız yanlış yapana notunu verir'

Kurtulmuş, bir daha böyle bir durumların olmasının asla arzu edilmediğini vurgulayarak "Ama Sayın Belediye Başkanı da daha evvel bilebildiğim kadarıyla 2 sefer İstanbul zor tablonun altındayken birinde başka bir sahil kasabasında, birinde de kayak merkezinde tatiline devam ediyordu. Vatandaşımız yanlış yapana, hele hele zor zamanında kendisine karşı yanlış yapana notunu verir, bir kenara kaydeder, sesini çıkarmasa bile yeri geldiği zaman bunun gereğini, yani sandıkta gereğini yerine getirir. Bu en hafif tabiriyle çok büyük bir ciddiyetsizlik, çok büyük bir yönetim zafiyetidir." diye konuştu.

Seçilen insanların hepsinin, millet adına görev yaptığına inandıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hepsinin de işini en iyi şekilde yapması için gayret sarf ederiz. İstanbul kara teslimken 10 binlerce, 100 binlerce insan perişan vaziyetteyken böylesine bir yemekte ortaya çıkmak, daha doğrusu ortaya çıkarılmak herhalde siyaseten de büyük bir talihsizlik, büyük bir ciddiyetsizliğin bir şekilde deşifre olması demektir. Bu meselenin, İstanbul halkı takipçisi olacaktır."

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