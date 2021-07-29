Oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer'in bayram günü: HDP binası önünde kurban kestirip halay çekti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 698’inci gününde devam ederken, ailelerden Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlunun teslim olma haberini dün alan anne Biçer, bugün de HDP il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekerek kurban kesti.

Ailelerle birlikte halay çeken anne ve babanın mutlu olduğu görülürken, kesilen kurban daha sonra HDP il binası önüne gelen Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Rufai Yıldırım tarafından teslim alınarak çocuk esirge kurumuna bağışlandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da Ayşegül Biçer’i telefonla arayarak tebrik etti.

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GÜNDEM Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu PKK'dan kaçarak teslim oldu

“Çok geçmiş olsun ben çok mutlu oldum”



Bakan Yanık, bir daha böyle kederler yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Sizin mücadeleniz ve bütün annelerin mücadelesi çok önemli. Sizin farkınız hastalığa, tehdide ve baskıya rağmen kararlılıkla vazgeçmememiz. Rabbim inşallah size şifa da verir çocuğunuza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza da kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun ben çok mutlu oldum. Diğer annelere de selamlarımı iletiyorum. Diğer iki çocuk daha gelmiş. Mücadele annelerin mücadelesi inşallah terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacaktır. İnşallah hepsinin kökünü kurutacağız. Selamlarımı iletiyorum herkese" dedi.

OYNAT 00:32 Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer'in bayram günü: HDP binası önünde kurban kestirip halay çekti 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı.



2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi. Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını söyledi.



Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki çadırda 2 tane adak koyun kestirdi.

Biçer, Evlat nöbetindeki diğer ailelerle birlikte davul zurna çaldırıp halay çekti.







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“Biz burada feryat ettik onlar da orada mücadele etti”

Anne Biçer ise annelerin mücadele ettiğini ancak güçlü devletin dağlarda ve kırsalda mücadele ettiğini ifade ederek, "Biz burada feryat ettik onlar da orada mücadele etti. bu zafer Türkiye’nin zaferidir. Biz hepimiz birlik beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP bunu iyi bilsin ki bu nöbet devam edecek. Biz ilk gün de dedik tek bir terörist tek bir evlat kalana kadar Kandil tamamen çökene kadar bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

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AA

GÜNDEM Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP ve CHP’ye tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

“Ben dağları deldim ve evladımı kazandım”

Bakan Yanık’ın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anne Biçer, “Bugün sözün son noktasındayız. Evladımı geri kazandım, zaferlere ulaştım. Bu mücadelede bizlere destek olan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile basın çalışanlarına teşekkür ediyorum.

AA

Ne demiştim, anneler isterse dağları delebilir ve evlatlarını geri kazanabilir. Rabbime binlerce şükürler olsun ki ben dağları deldim ve evladımı kazandım. Burada bugün adeta bir düğün coşkusu ve bir an evvel evladıma kavuşmanın heyecanını yaşıyorum.

Allah’ın izniyle bugün evladımı kavuşacağım ve benden dolma istemişti ona özel olarak dolma yaptım. Oğlumun benden dolma istemesi sözün bittiği yerdir.

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AA





Bu nöbetimiz devam ediyor. Tüm anne ve babalara çağrımdır, lütfen gelin hakkınız olan çocuklarınızı isteyiniz. Çünkü hakkınız olan çocukları istedikçe evlatlar dağdan iniyor. Allah’ın izniyle bu zafer burada bulunan anne ile babaların ve Türkiye’nin zaferidir” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:07 Ayşegül Biçer oğlu dağa kaçırılan annelerin sesi oldu Çocuklarının dağa kaçırılan ve HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, konuya ilişkin basın açıklaması yapan HDP'li yöneticilere tepki gösterdi. Anne Ayşegül Biçer, kendilerinin yönlendirildiği iddialarına ilişkin, 'Sen gel içimdeki yangını gör. Bir candır canımı vermeye hazırım. Ben her gün ölüyorum. Bizim yüreklerimizi yakmak için parti kurmuşlar. Kayyum haklarıdır, kayyum getirilmiş. Yoksa daha çok anaların yüreği yanacak.' diye konuştu.

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Evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu

Anne Ayşegül Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşayan aileler, kendi evlatlarından da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, evladına kavuşacak her ailenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz"

"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz. Biz de kurban kesip, davul zurna çalmak istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce gelsin de bu mutluluğu yaşayalım." diyen Çiftçi, bu müjdeli haberin kendilerine umut olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Bütün çocukları bekliyoruz. Bütün anneleri de çadıra bekliyoruz. Bakın başarıyoruz. Bütün anneler gelsin, çocuklarını PKK'dan, HDP'den istesin. Çocuklarımızı birlikte dağdan indirelim" şeklinde konuştu.

"İnşallah bütün çocuklar dönecek"

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum sen de gel, bana mutluluğu yaşat. Gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay da, her gelen evladın kendilerine umut olduğunu belirtti.

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"Bugün çok büyük bir sevinç içindeyiz. PKK içinde çözülme var. İnşallah bütün çocuklar dönecek. Bu, anne ve babalar ile bütün Türkiye'nin zaferi." ifadelerini kullanan Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Tokay, "Oğlum gel. Bak bütün çocuklar döndü, bütün anneler sevindi. Gel sen de bizi sevindir. Burada seni bekliyoruz. Gel bu sevinci bizlere yaşat." dedi.

OYNAT 01:31 PKK’dan kaçan Mustafa evlat nöbetindeki ailesiyle görüştü Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi. Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüşerek, ailenin sevincini paylaştı. 'Bu zafer sizindir. Gerek Hacire Akar olsun gerek sizler olun hepiniz orada dimdik durdunuz ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi. 3 yavrumuz da aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek.' ifadelerini kullanan Erdoğan, bütün Diyarbakır annelerine selamlarını, sevgilerini iletti.



Biçer'in, 'Siz bize sahip çıkmasaydınız, orada bu mücadeleyi sürdüremezdik.' sözü üzerine Erdoğan, 'O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.' dedi.



Biçer de 'Sayın Cumhurbaşkanım ilk oturduğumda da demiştim, 'PKK'dan söke söke alacağım oğlumu.' diye. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın sabah iki davul iki zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum. Bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir demiştik. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bugün bir kere daha zafere imza atıldı. Annelere inşallah selamınızı ileteceğim. Yarın buluşmamız yapılacak. Allah sizden razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin inşallah.' diye konuştu.

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OYNAT 01:18 Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: Beni kız çocuklarımla tehdit ediyorlar Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, kızları üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Biçer, 'Sürekli tehditler alıyorum. Şimdi de beni iki kız çocuğumla tehdit ediyorlar' dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. BiP'te paylaş

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