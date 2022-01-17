Gündem Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek
KOCAELİ

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek

Yeniyalı Mahallesi Halk Meclisi sırasında Atatürk Ortaokulu idarecilerinin öğrencilerin daha rahat giriş çıkışını sağlamak amacıyla Başkan Söğüt’ten istedikleri sürgülü kapı, ekipler tarafından yenilendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.
​​Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

Körfez’de, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen halk meclisi toplantılarında, vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere anında müdahale ediliyor.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.
Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

Yeniyalı Mahallesi halk meclisi toplantısında Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt’ten, okul idarecilerinin de bir talebi oldu.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.
Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Eğitimciler, Atatürk Ortaokulu’nun ana giriş-çıkışında bulunan ve bozuk olan sürgülü kapı dolayısıyla öğrencilerin dar olan alandan girip çıkmaya çalıştığını belirtti. Başkan Şener Söğüt’ün talimatı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.
Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

Program dâhilinde çalışmalara başlayan ekipler, kısa süre içerisinde sürgülü kapının tamir işlemlerini gerçekleştirerek, kullanışlı ve daha güvenli hale getirdi.

Kazdıkça altın fışkırdı

Kazdıkça altın fışkırdı

Şehirde olağanüstü keşif.
Bankalar tek tek açıkladı

Bankalar tek tek açıkladı

​Emekliler için promosyon zamanı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Şehit asker için köylüler seferber oldu

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu İstanbul'da yapılacak.

Sert kış ABD'yi vurdu

Sert kış ABD'yi vurdu

Hayat felç oldu: ​Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

İlçedeki evler kara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.