Körfez’de, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen halk meclisi toplantılarında, vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere anında müdahale ediliyor.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

Yeniyalı Mahallesi halk meclisi toplantısında Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt’ten, okul idarecilerinin de bir talebi oldu.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Eğitimciler, Atatürk Ortaokulu’nun ana giriş-çıkışında bulunan ve bozuk olan sürgülü kapı dolayısıyla öğrencilerin dar olan alandan girip çıkmaya çalıştığını belirtti. Başkan Şener Söğüt’ün talimatı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Öğrenciler daha güvenli giriş-çıkış yapabilecek.

Program dâhilinde çalışmalara başlayan ekipler, kısa süre içerisinde sürgülü kapının tamir işlemlerini gerçekleştirerek, kullanışlı ve daha güvenli hale getirdi.