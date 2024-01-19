Öğrenciler için karne günü: 15 gün ödev yok

Milyonlarca öğrenci bugün yarıyıl tatiline çıkıyor. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık ara tatilde dinlenip vakit geçirecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, illere yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderdi. Bakanlıktan gönderilen yazıda yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi. Ev ödevi yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen Bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının, öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.





HER GÜNE BİR OYUN

MEB, yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı “Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım” hazırlandı. Tatil kitabında, çocukların dil öğrenimi başta olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı ve her güne bir oyun önerisi hazırlandı. Bu kapsamda, öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için her gün için ayrı planlanan “oyun”, “hikaye”, “masal”, “şiir”, “atasözü”, “bilmece”, “bulmaca”, “tekerleme” ve “fıkra” gibi başlıklarda farklı etkinlikler yer aldı.





Ekranda az vakit geçirin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı. Yarıyıl tatiline girecek öğrencilere, karnenin, öğrenme yolculuğundaki çabayı ve gelişimi gösterdiğini ancak şahsiyete, karaktere, kıymete değer biçecek ve potansiyeli tam olarak yansıtacak bir işaret olmadığını belirtti. Bakan Tekin, öğrencilere seslenerek, “Ekranlar karşısında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Sınırsız bir şekilde televizyon, bilgisayar ya da internette vakit geçirmeyin. Kitap okumanın keyfi ve bilgi edinme süreci, ekranların sağlayamayacağı derinlikte bir zenginlik sunar” dedi.



