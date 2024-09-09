Öğrenciler okullarına kavuştu: Sivas'ta öğrenciler güle oynaya ders başı yaptı.

Programda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, “Geçen yıllarda olduğu gibi spordan, akademiye bütün alanlarda bu senede çok iddialıyız. Karşımızda pırıl pırıl gençlerimizi görünce bu iddiamız daha da artıyor. Hepinize başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

CÜ Vakfı Okulları kurucusu Onur Feridun Bozyiğit ise, “2024-2025 eğitim öğretim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl kimilerini 1'inci sınıfa, kimileriniz 5'inci sınıfa, kimileriniz ise 9'uncu sınıfa başlarken kimilerinizi de sınava girene kadar okulumuzda misafir edeceğiz. Bu eğitim öğretim sezonu çok hızlı bir şekilde akıp giden bir zaman dilimi. Dolayısıyla ‘Okul başladı, nasıl bitecek?' diye düşünmektense yıl boyu öğretmenlerimden ve okulumdan nasıl faydalanırım? diye planlayın. Öğretmenleriniz ve bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Tekrar eğitim ve öğretim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.