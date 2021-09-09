Gündem Öğrenciye refakatte yeni öneriler Aynı kişi alsın bıraksın
EĞİTİM

Öğrenciye refakatte yeni öneriler: Aynı kişi alsın bıraksın

Sınıfta aynı sıra, serviste aynı koltuğu kullanacak öğrencileri, vaka kapma ve bulaştırma olasılığına karşı okula bırakma ve almada yeni önlemler tavsiye edildi.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Öğrenciye refakatte yeni öneriler: Aynı kişi alsın bıraksın
Arşiv

Öğrenci giriş çıkışlarında oluşan kalabalıklara virüsün topluma yayılımının önüne geçmek için okul yönetimlerince lokal önlemler alınırken, nüfus hareketliliğinin yüz yüze eğitimle arttığı okullara dönük yeni tedbirler MEB tarafından hazırlanan sağlık rehberinde dikkat çekiyor.

MESAFEYE DİKKAT

MEB’in salgın rehberinde öğrenciyi okula bırakacak ve alacak kişilerde kronik rahatsızlık bulunmaması, 65 yaş üstü olmaması olmaması önerildi. Tavsiyeler başlıklar halinde özetle şöyle:

  • Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.
  • Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanmalıdır.

Okullarda Kovid-19 vakası görüldüğünde neler yapılacak?
GÜNDEM
Okullarda Kovid-19 vakası görüldüğünde neler yapılacak?

ONLAR ALMASIN

  • Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
  • Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Balığın kafasından çıkıyor kilosu 600 lira.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.