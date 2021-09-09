Öğrenciye refakatte yeni öneriler: Aynı kişi alsın bıraksın

Öğrenci giriş çıkışlarında oluşan kalabalıklara virüsün topluma yayılımının önüne geçmek için okul yönetimlerince lokal önlemler alınırken, nüfus hareketliliğinin yüz yüze eğitimle arttığı okullara dönük yeni tedbirler MEB tarafından hazırlanan sağlık rehberinde dikkat çekiyor.
MESAFEYE DİKKAT
MEB’in salgın rehberinde öğrenciyi okula bırakacak ve alacak kişilerde kronik rahatsızlık bulunmaması, 65 yaş üstü olmaması olmaması önerildi. Tavsiyeler başlıklar halinde özetle şöyle:
- Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.
- Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanmalıdır.
ONLAR ALMASIN
- Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
- Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.