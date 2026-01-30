Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Öğretmen arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Öğretmen arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

13:4730/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya’da öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda silahla vururak öldüren katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Olay, 12 Haziran 2025 Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki B.O. arkadaşı olan rehberlik öğretmeni 33 yaşındaki Muhammed Öz’ün öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz’ün odasına girdi. İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz’e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Katil zanlısı B.O. adliyeye sevk edilmek üzere hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği sırada gazetecilerin pişman mısın sorusuna ’pişman değilim’ cevabı verdi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.O., olayda hayatını kaybeden Muhammed Öz’ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyetince söz verilen B.O., "Eşimden ayrıldıktan sonra Muhammed Öz ile tanıştık ve aynı evde kalmaya başladık. Muhammed Öz ile aynı evde üç ay kaldıktan sonra aramızda anlaşmazlık oldu. Daha sonra ben evden ayrıldım. Evden ayrıldıktan sonra otelde ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim. Paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, sakladığım tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı ve tüfekle vurdum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



#Konya
#öğretmen
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMLERİ SORGULAMA 2026! TOKİ KARABÜK kura sonucu asıl ve yedek adaylar isim listesi açıklandı mı?