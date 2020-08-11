Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklanıyor: MEBBİS İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama

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HDP’de yeni taciz skandalı

HDP’deki cinsel taciz skandalları bitmek bilmiyor. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki HDP teşkilatından 5 yöneticinin, partili bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. HDP’lilerin bütün baskılarına rağmen kadının şikayetçi olması üzerine Savcılık, HDP Cizre İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı. Mardin Milletvekili Tuma Çelik de geçen ay yine partili bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu.