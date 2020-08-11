Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklanıyor MEBBİS İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama
EĞİTİM

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama..

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklanıyor: MEBBİS İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama

İl dışı atama için başvurular 10 Ağustos'ta sona ererken binlerce öğretmen 2020 il dışı atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve MEBBİS il dışı atama sonuçları nereden öğrenileceğini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimine göre il dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 2020 il dışı atama takvimini yayınladı. 6 Ağustos'ta alınmaya başlayan başvurular dün itibariyle sona erdi.

Başvuruları tamamlanan öğretmenlerin il dışı atama işlemleri yapılacak ve sonuçlar açıklanacak.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları MEBBİS üzerinden başladı
GÜNDEM
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları MEBBİS üzerinden başladı

2020 İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

2020 il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.

Bakan Selçuk: Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu
GÜNDEM
Bakan Selçuk: Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılacak.

Eğitimde dört senaryo: Pandemi sürecinde eğitim sistemi nasıl işleyecek?
GÜNDEM
Eğitimde dört senaryo: Pandemi sürecinde eğitim sistemi nasıl işleyecek?
Abone Ol Google News
İki teröristetkisiz hale getirildi

İki terörist
etkisiz hale getirildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..
Yeni birfelaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.
Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı

Toplantısı yarıda kesildi, apar topar götürdüler.
Seçimler bitti<br>sokaklar karıştı

Seçimler bitti
sokaklar karıştı

​Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı.

Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​On gün boyunca sürekli denetim.
Oruç Reis'in istikameti panikletti

Oruç Reis'in istikameti panikletti

​Yunanistan sözünde durmadı, Türkiye'den hamle gecikmedi.
Hüsrana uğrarsınız

Hüsrana uğrarsınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya sert uyarı.
Lübnan'da<br>siyasi kaos

Lübnan'da
siyasi kaos

​Başbakan istifa etti, hükümet düştü.
Yola devam

Yola devam

​Üst lige doğru emin adımlarla...
Özel kalem saltanatı!

Özel kalem saltanatı!

​CHP'li belediyelerin harcamaları milyonları buldu.
Yunanistan'a<br>açık mesaj

Yunanistan'a
açık mesaj

​Türk donanması Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapıyor!
İzmir'de suya<br>zam yapıldı

İzmir'de suya
zam yapıldı

​CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bakan Koca <br>iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.