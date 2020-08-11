Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklanıyor: MEBBİS İl dışı tayin sonuçları 2020 sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 2020 il dışı atama takvimini yayınladı. 6 Ağustos'ta alınmaya başlayan başvurular dün itibariyle sona erdi.
Başvuruları tamamlanan öğretmenlerin il dışı atama işlemleri yapılacak ve sonuçlar açıklanacak.
2020 İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?
2020 il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.
İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılacak.