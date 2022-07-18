OHAL’de son 1970 dosya

15 Temmuz’dan sonra kamudan ihraç edilenler ile kapatılan kuruluşların itirazlarını değerlendiren OHAL Komisyonu’na 127 bin 190 başvuru yapıldı. Komisyon bu başvuruların 125 bin 220’sini sonuçlandırdı. Başvuruların 107 bin 705’ini reddeden komisyon, 17 bin 515’ini ise kabul etti. 1970 başvurunun incelemesi ise sürüyor. Komisyon, böylece karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yüzde 98’ini sonuçlandırmış oldu.

BYLOCK’ÇU VE BANK ASYA’CILARA RET

Komisyonun ret kararlarında, başvurucuların çoğunun ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. ByLock kullanıcısı olanların oranının yüzde 35, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatıranların oranının ise yüzde 40 olduğu öğrenildi. Bank Asya’da açılan hesaplara destek için para yatırma işlemlerinin analizini yapan özel bir inceleme yazılımı oluşturuldu. 11 bin 516 başvurucunun bir başka bankadan kredi çekip Bank Asya’ya yatırdığı tespit edildi. Dekontlardaki açıklamalarla çok sayıda başvurucunun FETÖ iltisakı ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin dekontlara “Bank Asya’ya destek”, “hep destek tam destek” ve “arkandayız Bank Asya diren” gibi açıklamalar yazdıkları tespit edildi.

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