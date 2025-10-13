Okeyde beş yıllık rekabet bitti: Arkadaşını yenince galibiyeti davul zurnayla kutladı

Özsoy, arkadaşının fotoğraflarını bastırarak, aracına ve çalıştığı dükkana astı. Daha sonra çevrede toplanan çocuklar, kaybeden Gülşafak’ın fotoğrafını ellerine alarak sıraya girip imza istedi. Çevredekilerin de hayretle izledikleri renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gülşafak, rakibini tebrik ederek, "Bir dahaki oyuna kadar okeyde ustamsın. Bu oyunda beni çok güzel yendiniz" diye konuştu.