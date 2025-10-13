Yeni Şafak
Okeyde beş yıllık rekabet bitti: Arkadaşını yenince galibiyeti davul zurnayla kutladı

22:3613/10/2025, Pazartesi
IHA
İki arkadaşın tatlı rekabeti, eğlenceli ve renkli anlarla noktalandı.
Sivas'ta iki arkadaş arasındaki okey rekabeti son buldu. Bir vatandaş, beş yıldır okeyde yenemediği arkadaşını geçtiğimiz günlerde oynadıkları oyunda mağlup etmeyi başardı. Başarısını kutlamak isteyen vatandaş, çalıştığı dönerci dükkanına giderek davul zurna çaldırdı; arkadaşının fotoğraflarını bastırarak, aracına ve çalıştığı dükkana astı.

Sivas’ta arkadaşlar arasında yıllardır süren okey rekabeti, kazanan tarafın davul zurnalı kutlamasıyla son buldu.

Sivas’ta 5 senedir okey masasında karşı karşıya gelen Muhammed Mustafa Özsoy ve Melih Gülşafak adlı arkadaşların rekabeti, eğlenceli ve renkli anlarla noktalandı.

Özsoy, bir türlü yenemediği Gülşafak’ı geçtiğimiz günlerde oynadıkları oyunda mağlup etmeyi başardı. Başarısını kutlamak isteyen Özsoy, ertesi gün Gülşafak’ın çalıştığı dönerci dükkanına giderek davul zurna çaldırdı.

Özsoy, arkadaşının fotoğraflarını bastırarak, aracına ve çalıştığı dükkana astı. Daha sonra çevrede toplanan çocuklar, kaybeden Gülşafak’ın fotoğrafını ellerine alarak sıraya girip imza istedi. Çevredekilerin de hayretle izledikleri renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gülşafak, rakibini tebrik ederek, "Bir dahaki oyuna kadar okeyde ustamsın. Bu oyunda beni çok güzel yendiniz" diye konuştu.



