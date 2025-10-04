Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Okul servisi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Okul servisi ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

13:064/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da okul servis minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda meydana geldi. Rıza S. yönetimindeki 05 S 5051 plakalı okul servis minibüsü ile Kader S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücü Kader S. ile yanındaki Şeyda D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.







#amasya
#servis
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli maaş promosyon veren banka hangisi? Yarış başladı hesaplamalar değişti tablo güncellendi