Okula getirilen yemekten 5 öğrenci zehirlendi

Yaşanan olay, Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin evde hazırlayıp getirdiği yemeklerle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çeşitli yemekler yiyen öğrencilerden 5’i zehirlendi. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine liseye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 öğrenciyi Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.