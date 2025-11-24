Yeni Şafak
Okula getirilen yemekten 5 öğrenci zehirlendi

13:5424/11/2025, Pazartesi
IHA
Zehirlenen 5 öğrenci Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan bir lisedeki sınıfta yemek etkinliği düzenleyen öğrencilerden 5’i yediği yemekten zehirlendi.

Yaşanan olay, Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin evde hazırlayıp getirdiği yemeklerle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çeşitli yemekler yiyen öğrencilerden 5’i zehirlendi. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine liseye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 öğrenciyi Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken farklı türdeki birçok yemeğin yenilmesi sonucu mide bulantısı şikayeti oluşabileceği öğrenildi.




#tekirdağ
#kapaklı
#zehirlenme
