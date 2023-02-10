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Okullar 20 Şubat'a kadar tatil: İkinci dönemde devam şartı yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketi dolayısıyla verilen okul tatilinin 20 Şubat'a uzatıldığını açıkladı. Deprem bölgesinde 2. dönemde devam şartı aranmayacağını da belirten Özer, "İstedikleri takdirde 10 ilimizdeki tüm öğrencilerin çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" dedi. YÖK de Bahar Dönemi açılışını erteledi.

04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” dedi. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Özer, açıklamasında “Deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” ifadesine yer verdi.

2. DÖNEMDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Özer, deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti. Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, “Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Bakan Özer, deprem bölgesinde 2. dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi. Özer, “10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak” dedi.

YÖK DE ERTELEDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Mahmut Özer
#MEB
#Okul
1 saat önce
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Okullar 20 Şubat'a kadar tatil: İkinci dönemde devam şartı yok
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