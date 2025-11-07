Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Okullarda ilk ara tatil başladı

Okullarda ilk ara tatil başladı

15:327/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapacak.

Milyonlarca öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler ve öğretmenler, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında yapacak. Ayrıca yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.


Öğrenciler hem dinlenmeyi hem de tekrar yapmayı planlıyor


Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı yapan bazı öğrenciler ise ara tatilde hem dinlenmeyi hem de ders tekrarı yapmayı planlıyor.


LGS 14 Haziran’da


Sınav hazırlığı yapan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da 14 Haziran 2026’da yapılacak. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.



#ara tatil
#Türkiye
#ilkokul
#ortaokul
#lise
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut projesinde il ve ilçeler: Kocaeli, İzmir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da kaç tane konut, hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ 500 bin konut projesi il dağılımı