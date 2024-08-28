Ömer Çelik'ten Katz'a tepki: Kendisine Hitler'in bakanını rol model olarak seçtiğine şüphe yok

Soykırımcı işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem, Tubas ve Cenin kentlerinde havadan ve karadan geniş çaplı saldırı başlattı. Filistin sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cenin'e düzenlenen İHA saldırısı ve silahlı çatışmalarda ise 6 kişi öldü. Cenin'e giden ana yollar kapatılırken, İsrail güçlerinin kentteki bir hastaneye baskın düzenlediği, Tulkarem'deki iki hastaneyi ise kuşatma altına aldığı belirtildi.