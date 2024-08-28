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Ömer Çelik'ten Katz'a tepki: Kendisine Hitler'in bakanını rol model olarak seçtiğine şüphe yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok." dedi.

Halil Akkoç
13:14 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:19 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın açıklamalarına Ankara’dan tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı." açıklamasında bulundu.



#Ömer Çelik
#İsrail
#Israel Katz
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