Ömer Çelik'ten Zeynep Akgün'e yönelik nefret saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak

Ömer Çelik’ten Zeynep Akgün’e yönelik nefret saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak

8/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Zeynep Akgün’e destek
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Zeynep Akgün’e destek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik kullanılan nefret dili ve saldırgan söylemlere sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik sarf edilen sözlere ilişkin, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz.

Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.

Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz.

Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız.

İyi Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz.



