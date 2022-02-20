Vatan sana minnettar: İyi ki doğdun Ömer Halisdemir

20 Şubat 1974’te doğan ve 2 çocuk babası olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in ölümü, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki canlılığını koruyor…

15 Temmuz hain darbe girişimini önleyen kahramanlardan Şehit Ömer Halisdemir, doğum gününde de unutulmadı.

16 Temmuz 2016’da, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevliyken darbeci hainlere geçit vermeyen Halisdemir, dualarla anıldı. Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı dik ve kararlı duruşuyla hafızalarda kaldı.

SEMİH TERZİ VE EKİBİ GÖLBAŞI’NDAKİ KARARGAHA HAREKET ETTİ

Halisdemir’in şehit edildiği gün, Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçağın, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indiği gündü. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti.

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“SANA TARİHİ BİR EMİR VERİYORUM…”

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, “Sana tarihi bir görev veriyorum...” diyerek Halisdemir’e, “Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.” sözlerinin kaydetti. Halisdemir, başı dik bir şekilde darbecilere karşı koymak için şehadete yürüdü.

OYNAT 01:36 Zekai Aksakallı'nın, Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpme anının görüntüleri ortaya çıktı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

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30 KURŞUNLA ŞEHİT EDİLDİ

ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, karargaha gelen Tuğgeneral Terzi'yi göğsünden vurdu.

OYNAT 01:31 Ömer Halisdemir'in belgeseli herkesi ağlattı Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in konu alındığı 'Ben Ömer' adlı belgeselin gösteriminde sanatseverler gözyaşlarını tutamadı. Yönetmen Mesut Gengeç, "Projeyi ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü şehidimiz, Anadolu'nun yiğit bir evladı. Nasıl bir toprakta doğduğu, çocukluk, lise yılları, ilk askerlik günleri ve sonraki süreçlerde yaşadıklarını herkes bilmeli" ifadelerini kullandı. Ömer Halisdemir'in ablası Elif Halisdemir'in arkadaşı Deniz Ceylan da belgeseli izledi. Gözyaşlarını tutamayan Ceylan, 'Çok duyguluyum, çok büyük bir iş başardı. Ona yakışan bir iş yaptı. Çok ağladım. Çok mertti, delikanlı, cesurdu' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Ancak Halisdemir, Semih Terzi’nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından 30 kurşunla şehit edildi.

DARBECİ SEMİH TERZİ İLE AFGANİSTAN’DA GÖREV YAPMIŞTI

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974’te Bor, Niğde’de doğdu. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, okuldan sonra çobanlık yaparak ailesine yardımcı oldu. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

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OYNAT 00:59 Attığı kurşunla darbenin seyrini değiştiren kahraman asker: Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçak, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indi. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, 'Sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.' dediği ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, ÖKK karargahına gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak öldürdü. Ancak Halisdemir de Terzi'nin ekibindeki darbeci askerlerce şehit edildi. Darbe girişiminin 4. yılında kahraman asker Ömer Halisdemir, dualarla anılıyor.

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YAŞASAYDI 48 YAŞINDA OLACAKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan’da görev yapmıştı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, yaşasaydı 48 yaşında olacaktı.