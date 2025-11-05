Yeni Şafak
Ordu'da taş ocağında göçük: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

18:065/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
IHA
AA
Göçük sonrası ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Göçük sonrası ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon ile iki işçi enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında iki işçiden iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.


05 Kasım, Çarşamba

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki işçiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (24) cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) kurtarılması için çalışmaları sürdürülüyor.

Ordu Valisi Erol olay yerinde

Olay yerinde çalışmaları takip eden Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında kaldığı belirlenen 2 işçi için ekiplerin arama çalışması başlattığını söyledi.

Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112'in ekipleri burada."



#Ordu
#Fatsa
#Taş Ocağı
#Göçük
