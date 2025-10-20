Ordu’da çatlaklar ve zemininde kayma olan iki bina boşaltıldı

Mahalle sakinlerinden Arif Kadıoğlu, bir süredir her iki binanın arasında yağmur sonrası su taşkını oluştuğunu söyledi. Kendisinin de tedbir amaçlı evini tahliye ettiğini ifade eden Kadıoğlu, "Bu akşam bizim arka kısmımızda bulunan binada çökme var. Yan tarafındaki binada da çökme oldu. İhbar üzerine itfaiye, AFAD ve polis geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben kendi binamı da tahliye ettim. Bende mühür yok ama 2-3 gün kontrol edeceğiz" dedi.



