Gündem ORFAMDER Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor manipülasyonuna açıklık getirdi
İSTANBUL

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ORFAMDER Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor manipülasyonuna açıklık getirdi
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son 48 saatte Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te orman yangınları çıktı.

Alevleri söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek maksadıyla tüm imkanlar seferber edilirken provokatörler bir kez daha sahneye çıktı.

Yangınların birbirinden farklı noktalarda denk zaman dilimlerinde çıkması, terör örgütü PKK'nın sabotajı ihtimalini kuvvetlendirdi. Sosyal medyada iddialar gündem olurken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün başını çektiği bir grup sosyal medya kullanıcısı, yangınlara müdahale etmek için yeterince uçak kullanılmadığını öne sürdü.

Söz konusu iddialara, Orman Fakültelileri Derneği'nden (ORFAMDER) açıklama geldi.

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"THK uçakları 1970 teknolojisine sahip, 2 defa ikmal yapabiliyor"

"Yangın söndürme uçağı mı helikopteri mi?" tartışmalarının kriz dönemlerinde bilerek yanlış bilgilerle sürdürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Türk Hava Kurumuna (THK) ait 1970 yılı teknolojisine sahip yangın uçaklarının 4,5 ton su kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Uçakların, modernizasyon çalışmaları sonrasında su kapasitelerinin 4 tonun altına düştüğü vurgulanırken, "Bu uçaklar dalgasız ve asgari 2 km açıklığı olan su yüzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyorlar. Yine modernizasyonları yapılmadığı için 1960’lı yılların teknolojisine ait AVGAS yakıt ile çalışabiliyorlar ve bundan dolayı THK bu uçakları sadece AVGAS yakıt tankerlerinin ikmal edilebileceği havaalanlarına gönderilebiliyor. Uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabiliyor." denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, THK'nın 2019 yılı için yapılan ihalede 1 saatlik uçuş ücreti olarak 71.500 TL teklif sunduğu ifade edildi.

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Türkiye'de ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan K-32 ve Mi-8 cinsi helikopterlere de değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4’er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor. 2019 yılında yapılan helikopter ihalesinde bir saatlik ücret için en düşük teklif 26.250 TL olarak verilmiş."

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THK uçakları 8 ton su atarken helikopterler 20 ton su atabiliyor

Yapılan açıklamanın devamında, bir helikopterin bir saat sürede 20 ton su alabildiği, bir uçağın ise en fazla 8 ton su atabildiği vurgulandı. THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor.

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Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

THK’nın halihazırda 9 adet amfibik uçağı bulunmakta. Şimdiye kadar 2009-2015 yıllarında 7 yıl için 4 adet Amfibik Uçak, 2016-2018 yılları arasında 3 yıl için 5 adet amfibik uçak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılmıştır. Alındığı günden beri 9 adet uçağın hepsinin birden aynı anda hiçbir zaman faal olamadığı konunun uzmanları meslektaşlarımız tarafından da dile getirilmektedir.

Faal olan uçak sayısı ilk yıllarda 6-7 adet iken günümüzde 3-4 adete kadar düşmüştür. Üretim bandından kaldırılan eski bir model olmaları sebebiyle parça temininde güçlükler çekildiği THK tarafından defalarca Bakanlığa da bildirilmiştir.

Kanımızca asıl soru şudur: Helikopterlerin uçaklardan daha etkili olduğu son derece açık iken tam tersini iddia eden ve toplumu manipüle edenler; bir OGM çalışanı mühendisin yangını söndürmek için çıkardığı karşı ateşi “ormanları yakıyorlar” diye manipüle edenler ne yapmak istiyor?

Tesadüf müdür bilinmez; Yangınlardan önce tamamen yalan bilgilerle uçak-helikopter tartışması çıkarılmış, sonra seri şekilde yangınlar tüm egeye yayılmıştır. İzmir Menderes ilçesi Özdere'de oteller bölgesi olarak adlandırılan bölgede 1 Temmuz günü çıkan büyük yangınları HBİM üstlenmişti. Terör örgütü, Türk turizmini hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulunarak, yerli ve yabancı turistleri bölgeyi terk etmeye çağırmıştı. Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı turistik Dokuzçam köyünde 4 Temmuz 2019 tarihinde çıkan ve geniş bir alanı küle çeviren orman yangınını yine HBİM üstlenmişti. Teröristler eylemi Türkiye’nin terörle mücadelesine yanıt ve Türk turizmine zarar vermek için yaptıklarını açıkladı. İstanbul’da Kartal Aydos ormanlarında ve Muğla’nın Datça ve Milas ilçelerinde Temmuz ayı başında çıkan büyük orman yangınlarını yine aynı örgüt tarafından çıkarıldığı anlaşıldı. Muğla’daki yangında birçok köy boşaltılmıştı. Peki terör örgütleri yangın terör eylemlerini üstlenmişken, aynı çevrelerin hiç tepki vermemesi düşündürücü değil mi?

BAKANLIĞIMIZ VE ÖZELDE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’MÜZÜN ÇABALARINI TAKDİR EDİYOR, KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ.

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Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
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