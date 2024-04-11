Organ bağışı için 1.5 milyon kişi söz verdi

Canlıdan canlıya organ naklinde dünyada birinci olan Türkiye’de, ölümünden sonra organlarını bağışlamak isteyenlerin sayısı da artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, organ bağışı kartı alarak ölümünden sonra organlarının bağışlanmasına onay veren vatandaşların sayısı 700 bin 520'ye, e-Nabız portalı üzerinden yapılan bağış bildirimleri ise 879 bin 545'e ulaştı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Türkiye, dünyada canlı vericiden organ nakillerinde en yüksek sayıları elinde bulunduruyor. Ancak yıllardır süregelen kadavradan nakil oranlarının düşüklüğü sorunu sebebiyle yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, organ bağış kartı alarak, ölümünden sonra organlarının bağışlanmasına onay veren vatandaşların sayısı 700 bin 520’ye, e-Nabız portalı üzerinden yapılan bağış bildirimleri ise 879 bin 545’e ulaştı.

32 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Geçtiğimiz yıl beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağışlanan 15 akciğer, 301 böbrek, 40 kalp, 156 karaciğerin eşleştirilmesi, tahsisi, dağıtımı ve nakli gerçekleştirildi. Bin 836 beyin ölümü tespiti yapılarak, bu vakaların 305’i ailenin de onayı alınarak donör olarak kullanıldı. 3 bin 142 böbrek, bin 598 karaciğer nakli canlı vericilerden bağışlanan organlar ile gerçekleşti. 3 bin 832 kornea temin edilerek toplam 3 bin 283 kornea nakli yapıldı. Hâlihazırda Türkiye’de bin 374 kişi kalp, 2 bin 582 kişi karaciğer, 24 bin 424 kişi böbrek, 192 kişi akciğer, 276 kişi pankreas, 1 kişi ince bağırsak, 3 bin 942 kornea olmak üzere toplam 32 bin 792 kişi organ ve doku nakli bekliyor. Yılda yaklaşık 2 bin 500 kişi de organ nakli beklerken hayatını kaybediyor.

36 ülkenin tercihi Türkiye oldu

Ulusal Kemik İliği Bankası TÜRKÖK, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalar ile kemik iliği ve kök hücre bağışçılarını buluşturmayı amaçlıyor. TÜRKÖK, 139 bin 368’i geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 1 milyon 49 bin 844 bağışçı adayı havuzuna ulaştı. Ayrıca, 5 bin 195’i yurt içi ve 664’ü yurt dışı olmak üzere toplam 5 bin 859 hastaya hücresel ürün tedariki sağlandı. Kemik İliği Bankası (WMDA) üyeliği çerçevesinde 36 ülkeden gelen bin 524 hastanın tarama başvurusu kabul edildi. Nakil sayısının artması ile birlikte akraba dışı nakillerdeki TÜRKÖK katkısı 2023 yılında yüzde 90’a yükseldi.







