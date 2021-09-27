Örgütün kanlı planlarına darbe: Bitlis'te 10 kg patlayıcı ele geçirildi

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında; Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir." denildi.
Açıklamanın devamında terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Duyuruda, operasyona ait görüntüler de kamuoyuna servis edildi.