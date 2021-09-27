Gündem Örgütün kanlı planlarına darbe Bitliste 10 kg patlayıcı ele geçirildi
BİTLİS

Örgütün kanlı planlarına darbe: Bitlis'te 10 kg patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 10 kg fabrikasyon patlayıcı ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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Örgütün kanlı planlarına darbe: Bitliste 10 kg patlayıcı ele geçirildi
Bitlis kırsalında ele geçirilen mühimmat ve patlayıcılar

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında; Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Duyuruda, operasyona ait görüntüler de kamuoyuna servis edildi.

Bitlis'te toprak altına gömülen bombalar imha edildi
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Bitlis'te toprak altına gömülen bombalar imha edildi
Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş patlayıcılar, 22 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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