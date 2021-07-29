Bakan Pakdemirli: Son 2 günde 17 ilde 58 orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 18 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor.

Yangınları kontrol altına almak için;

2 İHA

3 uçak

38 helikopter

1 İnsansız Helikopter

480 arazöz ve 4 bin personelimiz görevde."

Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi.



Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

GÜNDEM Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı acı tabloyu gözler önüne serdi

Pakdemirli, "Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarına, belediyelerimize özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.