‘Ortak rapor’ haftası

Ankara'da DEM Parti İmarlı Heyeti temaslarını bu hafta da sürdürecek. Heyet, bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelecek. Heyet, sene sonuna kadar da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmeler yapacak.