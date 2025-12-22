Yeni Şafak
‘Ortak rapor’ haftası

04:0022/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
“Terörsüz Türkiye” sürecinde partiler ortak rapor aşamasına geldi. Koordinatör grup başkanvekilleri, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile bugün bir araya geliyor. Raporun yıl sonuna kadar tamamlanamaması halinde 31 Aralık’ta sona erecek çalışma süresi iki ay uzatılacak.

Terörsüz Türkiye sürecinin yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım aşamasına geçiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçen hafta yapılan toplantı sonrasında bugüne işaret ederek, komisyonun koordinatör üyelerinin Meclis Başkanı Kurtulmuş'la bir araya geleceğini ifade etmişti.

MECLİS'TE ÇALIŞMA

Edinilen bilgiye göre, koordinatör grup başkanvekilleri bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelerek, nihai rapora son halini verecek. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya bugün Meclis Başkanı ile bir araya gelerek rapor yazımı çalışmalarına başlayacak.

EK SÜRE İSTENEBİLİR

Yıl bitemeden nihai raporu hazırlayacak olan komisyonda, rapor yazımını koordinatör üyelerin üstleneceği ifade edilmişti. Komisyonun çalışma süresi ise 31 Aralık'ta sona ereceği için rapor yıl sonuna kadar tamamlanamazsa iki aya kadar ek süre alınması bekleniyor.

İmralı Heyeti'nden CHP'ye ziyaret

  • Ankara'da DEM Parti İmarlı Heyeti temaslarını bu hafta da sürdürecek. Heyet, bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelecek. Heyet, sene sonuna kadar da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmeler yapacak.


