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POLİTİKA

Kabaktepe’den İmamoğlu'na: Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yapmasına değinen Kabaktepe, "Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğluna: Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz
Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kabaktepe, paylaşımında İstanbul’un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı.

"TEKNE TAHSİSİ İLE TRAFİK SORUNU AŞILMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yapmasına değinen Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, yüzde 62’lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar."

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