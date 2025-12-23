Yeni Şafak
Osmaniye'de köy kavşağında ölümlü kaza

00:2323/12/2025, Salı
IHA
Kaza sonucu Erdal Babür hayatını kaybetti.
Kaza sonucu Erdal Babür hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Tatarlı köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Tatarlı köyü kavşağında 80 LP 814 plakalı araç ile 31 ARN 937 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Osmaniye
#Kadirli
#Kaza
#Otomobil
