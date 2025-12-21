Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

12:1821/12/2025, dimanche
AA
Sonraki haber
Ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.
Ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta 19 ve 16 yaşlarındaki 2 genç ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K'ye (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kasaplık yapan Veysel Ç'nin 33 AZJ 479 plakalı hafif ticari aracının Asri Mezarlığı'na gittiğini belirledi. Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.


Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




#2 genç
#mezarlık
#osmaniye
#ölü bulundu
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL soru ve cevap anahtarları açıklandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?