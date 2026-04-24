ÖSYM hafta sonu 4 sınav düzenleyecek

"ÖSYM olarak hafta sonu birbirinden bağımsız dört ayrı sınav organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sınav süreçlerinin güvenliğini ve şeffaflığını en üst düzeyde sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu yapılacak sınavlarda emniyet görevlisi dahil 3 bin 476 görevli sahada olacak. Sınavlara başvuran 65 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 91 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan adaylar da sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 3 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."