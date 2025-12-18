Otellerde hijyen endişesi tavan yaptı: Restoranlara güven azaldı

İstanbul’da bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından, Türkiye genelinde yapılan araştırma, vatandaşların temizlik ve hijyene dair bakışında önemli bir kırılma yaşandığını gösterdi.









Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 1.859 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, toplumun yüzde 87,8’i otellerde temizlik ve hijyene yönelik güvenlik endişesi oluştuğunu belirtiyor. Oteller konusunda “endişe duymuyorum” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,2.





Restoranlara güven dibi gördü





Araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise restoranlara yönelik güven düzeyinde ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 84,9’u restoranlardan aldıkları yiyeceklere güvenmediğini ifade ederken, yalnızca yüzde 15,1’i restoranlarda sunulan yiyecekleri güvenilir buluyor.





Araştırmanın metodolojisi





Türkiye genelinde 1.859 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 25–27 Kasım 2025 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak, Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden yapıldı.



