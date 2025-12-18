Yeni Şafak
Otellerde hijyen endişesi tavan yaptı: Restoranlara güven azaldı

İstanbul’da bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından, vatandaşların temizlik ve hijyene dair bakışında önemli bir kırılma yaşandığını gösterdi.
Areda Survey’in, İstanbul’da bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından gerçekleştirdiği “Gıda-Hijyen Araştırması”, toplumda temizlik ve gıda güvenliğine yönelik ciddi kaygıların hızla arttığını ortaya koydu.

İstanbul'da bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından, Türkiye genelinde yapılan araştırma, vatandaşların temizlik ve hijyene dair bakışında önemli bir kırılma yaşandığını gösterdi.



Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 1.859 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, toplumun yüzde 87,8’i otellerde temizlik ve hijyene yönelik güvenlik endişesi oluştuğunu belirtiyor. Oteller konusunda “endişe duymuyorum” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,2.


Restoranlara güven dibi gördü


Araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise restoranlara yönelik güven düzeyinde ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 84,9’u restoranlardan aldıkları yiyeceklere güvenmediğini ifade ederken, yalnızca yüzde 15,1’i restoranlarda sunulan yiyecekleri güvenilir buluyor.


Araştırmanın metodolojisi


Türkiye genelinde 1.859 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 25–27 Kasım 2025 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak, Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden yapıldı.


