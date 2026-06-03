Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Otomobil ile SUV tipi araç kavşakta çarpıştı: 11 yaralı

Otomobil ile SUV tipi araç kavşakta çarpıştı: 11 yaralı

21:593/06/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
SUV tipi araç kaza sonucu devrildi.
SUV tipi araç kaza sonucu devrildi.

Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın Hazardağlı Kavşağı'nda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil, Hazardağlı Kavşağı'nda Abbas S. yönetimindeki 21 H 37584 yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Elazığ
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Mayıs 2026 enflasyon beklentisi: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE beklentisi yüzde kaç oldu? İşte detaylar