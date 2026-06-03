Otomobil ile SUV tipi araç kavşakta çarpıştı: 11 yaralı

Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın Hazardağlı Kavşağı'nda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil, Hazardağlı Kavşağı'nda Abbas S. yönetimindeki 21 H 37584 yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.