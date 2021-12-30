Gündem Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği jandarma sahiplendi
YEREL GÜNDEM KIRŞEHİR

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği jandarma sahiplendi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri otomobilin çarptığı köpeğin tedavi olmasını sağladı.

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Haber Merkezi İHA
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği jandarma sahiplendi
IHA
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği jandarma sahiplendi
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği jandarma sahiplendi
IHA
HİYADER Üyesi Fahri Genç ise yaralı köpeğin tedavisi ve barınağa yerleştirilmesi konusunda destek olan Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar’a ve jandarma personeline teşekkür plaketi taktim etti.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin çarpması sonrası yaralanan köpeği, jandarma ekipleri sahiplenerek tedavi olmasını sağladı.
Çiçekdağı ilçesi Beşikli köyü mevkiinde otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, Yerköy Hayvanları Koruma Besleme Derneği’nin (HİYADER) de desteklemesi sonrası jandarma ekipleri gözetiminde tedavi ettirildi. Tedavisi yapıldıktan sonra hayvan barınağına teslim edilen köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan HİYADER Üyesi Fahri Genç ise yaralı köpeğin tedavisi ve barınağa yerleştirilmesi konusunda destek olan Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar’a ve jandarma personeline teşekkür plaketi taktim etti.

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