Otoyolda lastik değiştirmek için duran 4 kişiye TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Mersin'de minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çeken 4 kişiye arkadan gelen TIR çarptı. Çarpmanın ardından 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Merkezi 28 Kasım 2019, 09:42 Son Güncelleme: 28 Kasım 2019, 09:48 İHA