Gündem Otoyolda lastik değiştirmek için duran 4 kişiye TIR çarptı 3 ölü, 1 yaralı
MERSİN

Otoyolda lastik değiştirmek için duran 4 kişiye TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çeken 4 kişiye arkadan gelen TIR çarptı. Çarpmanın ardından 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
TIR'ın çarptığı 4 kişiden 3'ü olay yerinde öldü.
TIR'ın çarptığı 4 kişiden 3'ü olay yerinde öldü.

Mersin’de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, TIR'ın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN ARACA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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