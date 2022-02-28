Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: 28 Şubat ile milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranga tarihin derinliklerinde kaybolup gitti

Siyasetin bir araç olarak kullanıldığını, toplumsal düzen, özgürlükler ve demokrasi üzerine korku ve dayatmalar yapıldığını belirten Toruntay, “Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak.” dedi.

“Demokrasiye yönelik tüm müdahaleler bir insanlık suçudur”

Milletin iradesine yönelik düşmanca tutumun, o dönem hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alınmasına neden olduğunun altını çizen Toruntay, şunları kaydetti:

“O dönemde yerli işbirlikçiler, beşli çete ve dış güçler bu ülkenin vatansever insanlarının yönetime gelmelerini hazmedememiş ve o günkü yöneticilere karşı maalesef demokrasiye darbe oluşturacak şekilde, tankların yürütülmesiyle demokrasiye ayar verilmeye çalışılmıştır.

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Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.

Tüm darbeleri ve şu an yıl dönümünde olduğumuz 28 Şubat darbesini bir kez daha kınıyor ve red ediyoruz. Demokrasiye yönelik tüm müdahaleler insanlık suçudur. 28 Şubat müdahalesinden 25 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz.28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız."