Özel okullara ‘kayıt’ tepkisi: Depremzedelerin sorunlarını görmezden geldiler

Tüketici dernekleri, bilinen kurum ve kuruluşlar adına yetkisiz bağış toplayanlar ile depremzedelerin ihtiyaçlarını suistimal ederek gıda, nakliye ve konut kiralarında fahiş artış yapan fırsatçıların bulunduğunu belirtti. Yetkililer, tüketicilerin bu kimselerle ilgili mutlaka şikayette bulunması gerektiğini bildirirken, vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanların geldiğini söyledi.

HESAP NUMARALARINI TEYİT ETMEK ÖNEMLİ

Küçük, "Bu kişi ve kuruluşlar adına vatandaşlara mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlar için özellikle sosyal medya hesapları kullanılıyor. İyi niyetli olarak bu hesap numaralarını teyit etmeden yardımda bulunan kimseler suistimal ediliyor. Vatandaşlarımız bu numaraları mutlaka ilgili dernekleri, kurum ve kuruluşların internet adreslerinden teyit etsinler. Gerekirse bize de ulaşıp sorabilirler" dedi.

GIDA VE KONUT FİYATLARI ARTTI

Küçük, gıda, taşıma ücreti ve konut kiralarındaki fiyat artışları konusunda şikayetlerin sıklıkla geldiğini dile getirdi. Levent Küçük, vatandaşların yardım noktasında özellikle resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK'ların duyurularına itibar etmelerini istedi. Küçük, "Doğruluğundan emin olmadığımız hesaplara bağış yapmamalıyız. Ayrıca fahiş fiyat artışlarını ve haksız kazanç girişimlerini Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri ile belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edebiliriz. Bu zor günlerden geçerken kargaşadan yararlanmak isteyenlerin sürekli denetlenmesini ve bunlara ağır cezai yaptırımlar uygulanmasını yetkililerden talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Özel okul ücret iadeleri sorun

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da deprem sonrası tüm ülkenin topyekun mücadele ederken, felaket fırsatçılarının da harekete geçtiğini belirtti. Ağaoğlu, konuyu şöyle özetledi: "Bazıları temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyatlar uygularken, bir kısmı da ev kirası ve barınma ücretlerine gereksiz yere zam yaptılar. Son kullanma tarihi geçen ürünlere dikkat edilmeli. Özel okullardaki öğrencilerin diğer şehirlerdeki aynı özel okula kaydının yapılmaması, ödediği ücretin kalan kısmının veliye iade edilmemesi gibi şikayetler de gelmeye başladı."



