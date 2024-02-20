Özgür Özel'e kötü haber: Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın adını söyledikten sonra başka bir kişinin elini havaya kaldırmaya çalıştı. Hızlıca uyarılan Özel hatasını fark etti ve hemen Cemil Tugay'a doğru yöneldi. O anlar sosyal medyada 'Adayını tanımıyor' yorumlarına neden oldu.