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Özgür Özel'e kötü haber: Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödeyecek.

15:40 - 20/02/2024 Salı
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Hulusi Akar - Özgür Özel
Hulusi Akar - Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Grup Başkanvekili olduğu dönemde, TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde, marştaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, "Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini" iddia etmişti.


Özgür Özel'in bu iddialarının ardından Hulusi Akar'ın Avukatı Samet Can Olgaç, Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedilerek 100 bin lira manevi tazminat istedi.


10 bin lira tazminat ödeyecek


Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada söz alan Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.


Özel'in avukatı Yüksel Sevda Yavaş ise müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi.


Hakim, davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.




#Özgür Özel
#Hulusi Akar
#tazminat
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